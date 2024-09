In wenigen Tagen: Busfahren mit Ein-Euro-Ticket in Thüringer Kreisen!

Erfurt - Busfahren für einen Euro! Das ist am 10. Oktober (Donnerstag) in einigen Thüringer Kreisen möglich.

15 Busunternehmen in neun Landkreisen, erstmals auch in Nordwest-Thüringen, beteiligen sich den Angaben nach in diesem Jahr. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

In diesem Jahr beteiligen sich 15 Busunternehmen in neun Landkreisen, erstmals auch in Nordwest-Thüringen, an dem Ein-Euro-Tag, wie am Montagnachmittag aus der Internet-Seite von Bus & Bahn Thüringen e. V. hervorging.

Das Angebot gilt somit aber nicht in allen Kreisen! Für einen Euro unterwegs sein kann man am 10. Oktober nur bei Busunternehmen im Ilm-Kreis, Kyffhäuserkreis, im Kreis Hildburghausen, im Kreis Schmalkalden-Meiningen, im Kreis Sömmerda, im Kreis Sonneberg, im Untsrut-Hainich-Kreis, im Wartburgkreis sowie bei der Städtischen Nahverkehrsgesellschaft mbH Suhl/Zella-Mehlis.

Weitere Informationen zu den beteiligten Busunternehmen sind auf dem entsprechenden Internet-Auftritt zu finden.

Der "kleine" Fahrpreis sei ein "Dankeschön" an die Stammkunden und ein Angebot an jene, die den Busnahverkehr kennenlernen wollen, hieß es dort weiter.

Das Ein-Euro-Ticket löst man den Angaben nach direkt beim Einstieg in den Bus beim Fahrer oder der Fahrerin - es gilt als Tagesticket.