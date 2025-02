Intensivtäterin wirft mit Fäkalien um sich: 36-Jährige kassiert in einem Jahr mehr als 70 Strafverfahren

Gera - Für eine 36 Jahre alte Frau endete das Wochenende in der Psychiatrie. Zuvor hatte sie in Thüringen ordentlich über die Stränge geschlagen.

Die Polizei in Gera musste sich mit einer 36-Jährigen in der Gewahrsamszelle herumärgern. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wütete die Deutsche am Samstag in Gera. Gegen 11.30 Uhr klaute die 36-Jährige in einem Supermarkt in der Straße des Friedens und machte sich mit der Beute aus dem Staub.

Angestellte verfolgten die Diebin und stellten sie - allerdings hatte die Ausreißerin darauf überhaupt keine Lust, schlug einen 39-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und wollte wieder abhauen.

Erst die hinzugerufene Polizei konnte die "äußerst aggressive" Frau stoppen. Danach ging es für die polizeibekannte Dame in eine Gewahrsamszelle.

Beruhigende Wirkung hatte die Umgebung offenbar nicht. Die 36-Jährige beleidigte die Beamten und warf mit Fäkalien um sich.