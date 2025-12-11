Koalition verpasst Mehrheit: AfD legt in neuer Umfrage zu

Ein Jahr nach Amtsantritt ist Regierungskoalition in Thüringen aus CDU, BSW und SPD weit von einer Mehrheit entfernt.

Von Simone Rothe

Erfurt - Thüringens Regierungskoalition aus CDU, BSW und SPD ist ein Jahr nach ihrem Amtsantritt weit von einer Mehrheit entfernt.

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (48, CDU) und seine Stellvertreterin Katja Wolf (49, BSW) führen seit rund einem Jahr die Geschicke in Thüringen.
Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (48, CDU) und seine Stellvertreterin Katja Wolf (49, BSW) führen seit rund einem Jahr die Geschicke in Thüringen.  © Martin Schutt/dpa

Die AfD mit ihrem Rechtsaußen Björn Höcke legt dagegen weiter zu und kommt mit 39 Prozent auf einen neuen Rekordwert bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa.

Das geht aus einer Umfrage im Auftrag von Funke Medien Thüringen hervor.

Der sogenannten Brombeer-Koalition fehlen danach derzeit neun Prozentpunkte zu einer parlamentarischen Mehrheit. Die drei Regierungsparteien kommen zusammen auf 37 Prozent.

Kinderrechte-Index 2025: Thüringen überdurchschnittlich gut
Thüringen Kinderrechte-Index 2025: Thüringen überdurchschnittlich gut

Die CDU, die mit Mario Voigt den Ministerpräsidenten stellt, landete bei 24 Prozent und damit etwa auf ihren Wert bei der Landtagswahl von 2024, wo sie 23,6 Prozent der abgegebenen Stimmen erhielt.

Das BSW, bei der Landtagswahl noch bei 15,8 Prozent, wurde jetzt von den Meinungsforschern mit sieben Prozent gemessen.

Die SPD lag wie zur Landtagswahl 2024 bei sechs Prozent.

Thüringens Regierungskoalition hat 44 von 88 Sitzen

Die AfD um Rechtsaußen-Politiker Björn Höcke (53) war schon bei der Landtagswahl 2024 die stärkste Fraktion und liegt auch in den Umfragen vorn.
Die AfD um Rechtsaußen-Politiker Björn Höcke (53) war schon bei der Landtagswahl 2024 die stärkste Fraktion und liegt auch in den Umfragen vorn.  © Martin Schutt/dpa

Die AfD hatte bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr 32,8 Prozent der Stimmen bekommen und stellt im Landtag in Erfurt die größte Fraktion.

Die Linke blieb nach der Umfrage mit 14 Prozent (2024: 13,1 Prozent) stabil.

Die Regierungskoalition aus CDU, BSW und SPD kommt im Landtag auf 44 von 88 Sitzen.

Vogelgrippe: In diesem Landkreis ist die Stallpflicht wieder aufgehoben
Thüringen Vogelgrippe: In diesem Landkreis ist die Stallpflicht wieder aufgehoben

Um die Patt-Situation aufzulösen, sucht sie regelmäßig die Unterstützung der Linken.

Titelfoto: Martin Schutt/dpa

Mehr zum Thema Thüringen: