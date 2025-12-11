Koalition verpasst Mehrheit: AfD legt in neuer Umfrage zu

Erfurt - Thüringens Regierungskoalition aus CDU, BSW und SPD ist ein Jahr nach ihrem Amtsantritt weit von einer Mehrheit entfernt.

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (48, CDU) und seine Stellvertreterin Katja Wolf (49, BSW) führen seit rund einem Jahr die Geschicke in Thüringen. © Martin Schutt/dpa

Die AfD mit ihrem Rechtsaußen Björn Höcke legt dagegen weiter zu und kommt mit 39 Prozent auf einen neuen Rekordwert bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa.

Das geht aus einer Umfrage im Auftrag von Funke Medien Thüringen hervor.

Der sogenannten Brombeer-Koalition fehlen danach derzeit neun Prozentpunkte zu einer parlamentarischen Mehrheit. Die drei Regierungsparteien kommen zusammen auf 37 Prozent.

Die CDU, die mit Mario Voigt den Ministerpräsidenten stellt, landete bei 24 Prozent und damit etwa auf ihren Wert bei der Landtagswahl von 2024, wo sie 23,6 Prozent der abgegebenen Stimmen erhielt.

Das BSW, bei der Landtagswahl noch bei 15,8 Prozent, wurde jetzt von den Meinungsforschern mit sieben Prozent gemessen.

Die SPD lag wie zur Landtagswahl 2024 bei sechs Prozent.