Jugendliche im Kreis Eichsfeld verletzt: Das ist passiert!

Wie die Uniformierten berichteten, sei der Täter der Polizei bekannt. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, habe ein junger Mann am Montag - gegen 21.40 Uhr - im Rahmen einer Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße in Leinefelde [Anm. d. Red.: Ortsteil der Stadt Leinefelde-Worbis] auf einen Jugendlichen (16) eingeschlagen.

Nachdem der Angegriffene habe flüchten können, habe sich der Täter zwei weiteren Jugendlichen genähert. Auch diese habe er geschlagen, hieß es.