Kein harmloser Infekt: Genügend Grippe-Impfstoff in Thüringen vorhanden

In Thüringen können sich die Menschen wieder gegen Grippe impfen lassen. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

"In den Arztpraxen ist genügend Impfstoff vorhanden, es gibt keinen Mangelzustand", sagte der Vorsitzende des Thüringer Apothekerverbandes, Stefan Fink, der Deutschen Presse-Agentur.

Im Vorfeld hätten Ärzte jedoch aufgrund der geringen Nachfrage in der vorangegangenen Saison spürbar weniger Impfstoff bestellt.

Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) wurden im vergangenen Jahr in den Vertragsarztpraxen im Freistaat rund 394.400 Impfungen gegen Influenza verabreicht. Das entspreche sieben Prozent weniger als noch im Jahr 2022 (423.725).

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gab es im Freistaat in der Grippe-Saison 2023/2024 rund 8.946 Influenza-Erkrankungen und Erregernachweise. 965 Patienten mussten aufgrund der Erkrankung stationär behandelt werden. Demnach seien in dem Zeitraum 57 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Influenza bekanntgeworden.

In 52 Fällen war die Influenza auch die Todesursache.