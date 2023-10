Knallgeräusche im Bereich von Kaserne in Thüringen, hohes Polizeiaufkommen: Das steckt dahinter!

Bad Frankenhausen - Im Bereich der Kyffhäuser-Kaserne in Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) kann es am Sonntag (22. Oktober) zu Knallgeräuschen kommen. Hintergrund ist eine Übung.

Im Bereich der Kyffhäuser-Kaserne kann es am Sonntag unter anderem zu einem "hohen Aufkommen" von Kräften der Polizei kommen. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wird am Sonntag, in der Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr, in der Kyffhäuser-Kaserne in Bad Frankenhausen eine Landesübung zum Thema "Größere Gefahren- oder Schadenslagen und Katastrophen" stattfinden.

Bei der von der Landespolizeiinspektion Nordhausen vorbereiteten Übung handelt es sich den Angaben nach um eine gemeinsame Übung der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes des Kyffhäuserkreises.

Im Bereich der Kyffhäuser-Kaserne könne es während der Übung zu Knallgeräuschen und einem "hohen Aufkommen" von Kräften der Polizei sowie anderer Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben kommen, erklärten die Beamten.

Die Polizei weist darauf hin, dass dies Bestandteil der Übung ist. Der Übungsraum ist für die Öffentlichkeit nicht freigegeben. Bürger werden um Verständnis gebeten. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen sei nach gegenwärtigem Stand nicht zu rechnen, heißt es seitens der Polizei.