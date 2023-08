Kritik am Flüchtlingsheim Suhl: Unterkunft ist überfüllt und mit Hygiene-Mängeln

Suhl - Die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl ist mal wieder überfüllt.

Die Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl kam in den vergangenen Jahren immer wieder an seine Kapazitätsgrenzen. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Dies teilte Oberbürgermeister André Knapp (50) in der Stadtratssitzung am Mittwochabend mit. Darüber hinaus wiese das Flüchtlingsheim Mängel im Brandschutz sowie der Hygiene auf.

Laut Angaben des Landesverwaltungsamtes sind derzeit rund 1100 Menschen in der Einrichtung auf dem Suhler Friedberg untergebracht.

Wie OB Knapp erklärte, sei bereits bei mehr als 800 Bewohnern ein kritischer Zustand erreicht. Dann sei die Situation weder für die Flüchtlinge noch für die im Umfeld lebenden Menschen zumutbar.

Etwas Entlastung soll es jedoch in den kommenden Tagen geben. Bis Freitag sollen rund 350 Menschen aus Syrien von Suhl in die errichtete Notunterkunft in Hermsdorf umziehen.