20.08.2024 15:08 Leblose Person in Südthüringen gefunden: War es ein Unfall?

Eine leblose Person ist am Montag in einem Bachlauf in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) entdeckt worden. War es ein Unfall?

Von Carsten Jentzsch

Schleusingen - Eine leblose Person ist am Montag in einem Bachlauf in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) entdeckt worden. War es ein Unfall? Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Wie die Landespolizeiinspektion (LPI) Suhl am Dienstag auf Nachfrage von TAG24 mitteilte, könne ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Wahrscheinlich sei ein Unfallgeschehen in Zusammenhang mit gesundheitlichen Problemen. Eine leblose Person war am Montagmorgen in einem Bachlauf in Schleusingen entdeckt worden. Laut Polizei konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen. Bei dem Toten handelt es sich um einen 80-jährigen Mann. Vermutlich könnte der Mann bereits am Sonntagabend in den Bachlauf gestürzt sein.

Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa