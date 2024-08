19.08.2024 11:57 Leblose Person in Südthüringen gefunden: Was bisher bekannt ist

Eine leblose Person ist am Montag in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) in einem Bachlauf entdeckt worden.

Von Carsten Jentzsch

Schleusingen - Eine leblose Person ist am Montag in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) in einem Bachlauf entdeckt worden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Ermittlungen laufen. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock Wie die Landespolizeiinspektion (LPI) Suhl am Vormittag gegenüber TAG24 mitteilte, sei eine leblose Person am Morgen in einem Bachlauf gefunden worden. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Bei dem Toten handelt es sich laut LPI um einen 80-jährigen Mann. Zur Todesursache konnten zum Zeitpunkt des Gesprächs noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen laufen. Gegenwärtig sei die Kripo vor Ort, hieß es. Eine entsprechende Meldung war gegen 7.45 Uhr bei der Polizei eingegangen.

