Mann bricht in Wohnung ein und legt sich schlafen

Altenburg - Ein Einbrecher hat sich in einer Wohnung in Altenburg schlafen gelegt.

Ein Mann wurde vorläufig festgenommen, nachdem er schlafend in einer fremden Wohnung entdeckt worden war. (Symbolbild) © 123RF / milkos

Die am Samstag alarmierten Polizisten fanden den 40 Jahre alten Mann in der Wohnung auf der Rosa-Luxemburg-Straße auch noch schlafend vor, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der bereits polizeibekannte Mann sei erheblich betrunken gewesen.

Er sei vorläufig festgenommen worden, befinde sich aber inzwischen wieder auf freiem Fuß.