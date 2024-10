Mann führt Würgeschlange in Tüte mit sich!

Eisenach - Die Polizei kontrollierte in Eisenach (Wartburgkreis) einen Mann. Dieser führte eine Würgeschlange in einer Tüte mit sich! Doch die Beamten fanden noch mehr raus.

Der Königspython ist nicht giftig. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Zu der Kontrolle kam es am Dienstag in der Clemensstraße gegen Mitternacht. Wie aus den Angaben der Polizei am Mittwoch weiterhin hervorging, stellten die Beamten plötzlich fest, dass der Mann einen Königspython in einer Tüte mit sich führte.

Einen erforderlichen Herkunftsnachweis über das Reptil habe er nicht vorlegen können, hieß es.

Zudem ließen es die herrschenden Witterungsbedingungen laut Polizei nicht zu, dass das Tier draußen gehalten werden konnte.

"Daher bestand die Gefahr, dass die Schlange gesundheitliche Schäden erlitten hätte", so die Uniformierten.

Doch dem nicht genug! So ging aus dem Bericht der Polizei auch hervor, dass der 36-Jährige keine geeigneten Haltungsmöglichkeiten in seiner Wohnung besaß, wie sich nach einer Überprüfung herausstellte.

Das Tier sei sichergestellt und einer Reptilienauffangstation übergeben worden, hieß es. Obendrein wurde den Angaben zufolge gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.