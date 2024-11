Mann landet nach "filmreifer" Verfolgungsfahrt mit der Polizei im Knast!

Erfurt - Streifenwagen gerammt, zwischenzeitlich ohne Licht unterwegs, Alkohol- und Drogeneinfluss und, und, und: Nach einer nächtlichen Verfolgungsfahrt mit der Polizei wurde ein Mann in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) gebracht.

Der Mann habe sich eine "filmreife" Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert, berichteten die Uniformierten. (Symbolbild) © 123RF/chris77ho

Wie die Uniformierten am Sonntagabend mitteilten, habe sich ein Mann (27) in der Nacht zum Sonntag eine "filmreife" Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der Mann sollte mit seinem Auto aufgrund auffälligen Fahrverhaltens in Erfurt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, wie aus den Angaben der Polizei hervorging.

Zunächst habe der Mann ordnungsgemäß dem Anhaltesignal Folge geleistet, hieß es. Doch: "Nachdem die Beamten schon an das Auto herangetreten waren", habe er seinem Gefährt die "Sporen" gegeben, berichteten die Uniformierten.

Dem allerdings nicht genug! "Nach einer Runde mit massiv überhöhter Geschwindigkeit und völliger Missachtung der Verkehrsregeln durch Erfurt kollidierte der Fahrer mit einem Streifenwagen und setzte seine Fahrt zunächst unbeirrt fort", so die Beamten weiter.

In der Folge führte der Weg des Mannes über die B7 in Richtung A71, wie aus den Angaben weiter hervorging. Mitten auf der Bundesstraße habe der Mann bei "Geschwindigkeiten weit oberhalb des erlaubten Tempolimits" das Licht ausgeschaltet. Seine Fahrt habe der Beschuldigte - "weiterhin ohne eingeschaltete Beleuchtung" - auf der Autobahn fortgesetzt.