MDR-Osterspaziergang lockt 17.000 Menschen nach Eisenach

Eisenach - Mehr als 17.000 Menschen haben sich nach Veranstalterangaben am traditionellen MDR-Osterspaziergang beteiligt.

Für den MDR-Osterspaziergang strömten Tausende Menschen nach Eisenach. © Screenshot/Facebook/Stadtverwaltung Eisenach

Eisenach sei in der fast 30-jährigen Geschichte des Osterspaziergangs jeweils am Ostersonntag die bisher größte Gastgeberstadt gewesen, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit.

"Man sagt ja, Frühling ist, wenn die Seele wieder bunt denkt. Und bunter und fröhlicher als beim MDR-Osterspaziergang kann man den Frühling nicht beginnen", erklärte die Oberbürgermeisterin der Warburgstadt, Katja Wolf (47, Linke).

Angeboten worden seien den Wanderern verschiedene Strecken mit einer Länge von bis zu 14 Kilometern vom Start am Marktplatz aus.