Mehrere Streifenwagen alarmiert: Baggerfahrer hält Polizei in Thüringen auf Trab!

Wurzbach - In Thüringen hat ein Baggerfahrer die Polizei auf Trab gehalten. Es wurden mehrere Streifenwagen alarmiert.

Der Baggerfahrer leistete den Anhaltesignalen nicht Folge. (Symbolbild) © 123RF/valio84sl

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stellten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla am Montag einen Radbagger in der Ortslage Wurzbach fest. Dieser sei von einem polizeibekannten Mann geführt worden, hieß es.

Den Angaben nach ist der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und sollte aufgrunddessen angehalten werden. Der 39-Jährige leistete Anhaltesignalen jedoch nicht Folge. So wurden weitere Streifenwagen zum Einsatzort entsendet.

Laut Polizei setzte der Mann seine Fahrt dennoch unentwegt fort. Mehrfach mussten die eingesetzten Beamten ihren Streifenwagen beiseite fahren.

Nach knapp einer Stunde konnte der Baggerfahrer schließlich gestoppt werden. Ein Drogentest reagierte den Angaben zufolge positiv auf Betäubungsmittel. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.