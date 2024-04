Polizei kontrolliert Autofahrer, plötzlich muss er gefesselt werden

Sonneberg - Ein Autofahrer wurde am Samstag in Sonneberg von der Polizei kontrolliert. Zeitweise musste er gefesselt werden.

Der Autofahrer wurde am frühen Samstagabend in der Sonneberger Innenstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der 48-Jährige am frühen Samstagabend in der Sonneberger Innenstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor war den Beamten den Angaben nach die unsichere Fahrweise aufgefallen.

Bei der Kontrolle kam ein Atemalkoholwert von 2,63 Promille ans Tageslicht, wie aus Angaben der Uniformierten hervorging.

Anschließend war der Mann laut Polizei mit den durchgeführten Maßnahmen wie der Realisierung einer Blutentnahme und Beschlagnahme des Führerscheins nicht einverstanden.

Er habe Widerstand geleistet, wodurch dieser zeitweise gefesselt werden musste, hieß es.