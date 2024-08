Mit Skihaube maskiert: 17-Jähriger macht Imbiss zum Tatort, Kassierer verletzt!

Bad Liebenstein - Ein Imbiss-Kassierer im Wartburgkreis ist am Sonntag verletzt worden. Zudem hatte man eine Geldkassette entwendet. Zwei Zeugen verfolgten den Täter - 17 Jahre jung!

Laut Polizei begab sich der 17-Jährige mit Skihaube maskiert zu dem Imbiss. (Symbolbild) © 123RF/chris77ho

Wie die Landespolizeiinspektion (LPI) Suhl am Montag mitteilte, habe sich ein mit Skihaube maskierter 17-Jähriger zu einem Imbiss in der Herzog-Georg-Straße in Bad Liebenstein begeben.

Den Angaben zufolge nahm er die Geldkassette mit den Einnahmen an sich, stieß den Kassierer um und flüchtete anschließend. Der 63-Jährige wurde leicht verletzt, wie TAG24 im Gespräch mit der LPI erfuhr.

Zwei Zeugen verfolgten den Täter und konnten ihn letztendlich stellen und zurück zum Tatort bringen, so die Uniformierten.

Der 17-Jährige wurde von den Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Einer von ihnen wurde von dem Jugendlichen bespuckt.