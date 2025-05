Diebstahl aus Schule in Thüringen hat es in sich!

Eisenach - Aus einer Schule in Eisenach (Wartburgkreis) wurden Laptops gestohlen. Ein Strafverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl wurde laut Polizei eingeleitet.

Zu dem Einbruch kam es in der Zeit vom letzten Donnerstagabend zum Freitagmorgen in einer Schule in der Ziegeleistraße, wie aus den Polizei-Angaben weiter hervorging.