Mysteriöser Geruch in Pößneck: Was haben die Ermittlungen ergeben?

Pößneck - Zu einem Großeinsatz der Feuerwehren, dem Rettungsdienst und der Polizei ist es in dieser Woche in der Weidenäckerstraße in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) gekommen. Mehrere Menschen landeten im Krankenhaus, Geschäfte wurden evakuiert. Doch was haben die Ermittlungen ergeben?