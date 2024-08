29.08.2024 15:21 Nach Fahndung mit Hubschrauber: Autodieb landet im Knast!

Ein Autodieb ist am Mittwoch in Thüringen von der Polizei gestellt worden. Der 27-Jährige wurde am Donnerstag an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Von Carsten Jentzsch

Nordhausen/Sondershausen/Windehausen - Ein Autodieb ist in Thüringen von der Polizei geschnappt worden! Jetzt landete er im Knast. Der Mann wurde am Donnerstag zur Untersuchungshaftprüfung am Amtsgericht Nordhausen vorgeführt. Der Richter entsprach dem Antrag der Staatsanwaltschaft. © Silvio Dietzel Wie die Landespolizeiinspektion (LPI) Nordhausen mitteilte, sei der vorläufig festgenommene Täter am Vormittag am Amtsgericht Nordhausen zur Untersuchungshaftprüfung vorgeführt worden. Den Angaben nach entsprach der Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft Mühlhausen, sodass der 27-Jährige noch am Donnerstag an eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. Der Mann war in der Nacht zum Mittwoch in Windehausen (Landkreis Nordhausen) festgenommen worden. Zuvor hatte sich gegen 3.50 Uhr in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) der Diebstahl eines Audi A7 ereignet, wie aus früheren Angaben der LPI hervorging. Thüringen Nach Anschlag von Solingen: Polizeipräsenz auf Thüringer Volksfesten wird erhöht! Kurz nach der Tat habe der Besitzer die Polizei informiert. Diese habe sofort mit umfangreichen Fahndungsmaßnahmen - Landkreis- und Bundesland-übergreifend - Kräfte zum Einsatz gebracht, hieß es. Beamte der Autobahnpolizei Thüringen konnten das Fahrzeug bei Nordhausen fahrenderweise feststellen und den Täter gegen 4.30 Uhr in Windehausen festnehmen. Unterstützung erhielten die Polizeikräfte durch einen Polizeihubschrauber aus der Luft.

