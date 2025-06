Baustellen-Kontrollen in Thüringen und Sachsen: Über Hundert Zöllner im Einsatz

Baustellen-Kontrolle in Jena. © Zoll

Im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit hat der Zoll am gestrigen Montag 28 Baustellen kontrolliert (14 in Thüringen und 14 in Südwestsachsen). Das teilte das Hauptzollamt Erfurt am Dienstag mit.

Den Angaben zufolge waren 119 Zöllnerinnen und Zöllner (81 in Thüringen und 38 in Südwestsachsen) im Einsatz und befragten insgesamt 615 Beschäftigte zu ihrem Arbeitsverhältnis (455 in Thüringen und 160 in Südwestsachsen).

In 41 Fällen habe der Zoll Hinweise auf mögliche Unregelmäßigkeiten festgestellt, die weiter aufgeklärt werden müssten:

Mindestlohn: 8

8 Beitragsvorenthaltung zur Sozialversicherung: 14

14 Illegale Beschäftigung von Ausländern: 10

10 Unrechtmäßiger Bezug von Sozialleistungen: 2

2 Sonstige (zum Beispiel fehlende Ausweisdokumente): 7

Bereits vor Ort habe der Zoll zwölf Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen ausländerrechtliche Bestimmungen eingeleitet, hieß es weiter.