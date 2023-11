Nach schwerem Jagdunfall in Thüringen: Verband weist auf Gefahren bei Erntejagden hin!

Zwar könnte es bei Erntejagden auch zu Unfällen kommen, wenn ein abgefeuertes Projektil, das ein Wildtier durchdrungen hat, beim Aufprall auf dem Boden in eine andere Richtung abgelenkt werde.

Bei einer Erntejagd informiert ein Bauer Jäger kurz bevor dieser ein Feld abernten möchte, in dem er Wildtiere vermutet. Bei der Erntejagd selbst postieren sich mehrere Jäger dann um das Feld. Sie können dann das Wild erlegen, das beim Abernten aufgescheucht wird.

"Das Problem bei den Erntejagden ist, dass diese häufig kurzfristig zustande kommen, aber einer sehr genauen Vorplanung und auch einer großen Disziplin der an der Jagd beteiligten Jäger bedürfen", sagte der Geschäftsführer des Landesjagdverbands Frank Herrmann auf Anfrage.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde der 50-jährige Jäger versehentlich mit einem Schuss im Gesicht getroffen. (Symbolbild) © 123RF/bartusp

"Meistens aber ist es menschliches Versagen", so Herrmann. Deshalb betone der Verband, wie wichtig es sei, die Vorgaben einzuhalten.

Ein 36 Jahre alter Jäger hatte Mitte November bei einer Erntejagd nahe Greußen einen anderen Jäger nach bisherigen Ermittlungen versehentlich mit einem Schuss im Gesicht getroffen.

Der 50-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus kam. Lebensgefahr hatte aber nicht bestanden.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatte der Schuss den Jäger getroffen, als dieser auf eine Rotte Wildschweine gezielt habe. Der andere Jäger habe anders gestanden als geplant.

Der 36 Jahre alte Kollege habe ihn nicht sehen können, hieß es kurz nach dem Vorfall. Ermittelt werde in der Sache inzwischen wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung, sagte eine Polizeisprecherin.