22.01.2024 17:19 Nicht wegen Corona: Besuchsverbot an Klinik in Thüringen verhängt!

An einer Klinik in Rudolstadt wurde das Besuchsverbot erlassen. Das ging am Montag auf der Website Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH hervor.

Von Carsten Jentzsch

Rudolstadt - An einer Klinik in Rudolstadt (Saalfeld-Rudolstadt) wurde das Besuchsverbot erlassen! Am Klinikstandort Rudolstadt wurde ein Besuchsverbot verhängt. (Symbolbild) © 123rf/beerkoff "Zum Schutz unserer Patientinnen und Patienten sind Besuche auf allen Stationen am Klinikstandort Rudolstadt nicht erlaubt", heißt es auf der Website Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH. Den Angaben nach gibt es im Moment eine Häufung von Influenza-Infektionen, sodass das Besuchsverbot erlassen werden muss. In dringenden Fällen könne mit der diensthabenden Ärztin oder dem diensthabenden Arzt über eine Ausnahme gesprochen werden. Thüringen "Allen 51 Mitarbeitenden muss gekündigt werden": Was ist beim Hotel auf der Wartburg los? Zudem gilt laut Mitteilung ab sofort eine Maskenpflicht beim Betreten der Klinik in Rudolstadt - für alle Mitarbeitenden, alle Patienten und alle Besucher. Die Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH sind ein kommunales Klinikunternehmen mit Standorten in Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck.

Titelfoto: 123rf/beerkoff