Drei Meter lang und glühende Augen: Gibt es ein "Ungeheuer" in Thüringer See?

Nordhausen - Im Sundhäuser See in Nordhausen ist ein Ungeheuer gesichtet worden. Video- und Bildaufnahmen bestätigen: Das Monstrum ist riesig. Dem Tauchsportzentrum Nordhausen ist das Vieh mit den glühenden Augen jedoch bekannt. Einen Fall für schwer bewaffnete Polizisten stellt es nicht dar!

Im Gegensatz zum Ungeheuer von Loch Ness oder dem geheimnisvollen Unstrut-Krokodil ist die Existenz von "Sundi" zweifelsfrei belegt. © Silvio Dietzel

Dass in Deutschland im Sommer Tiere gesichtet werden, die man hierzulande sonst wohl nur im Zoo vorfindet, ist ja bekanntlich nichts Neues - sei es ein Löwe in Berlin (2023) oder ein Krokodil in der Unstrut im thüringischen Kyffhäuserkreis (2020). Am Ende jener Geschichten landete beziehungsweise verblieb gesichtetes Tier in der Kategorie "Phantom".

Anders verhält es sich da im Fall von "Sundi"! So heißt der Drachen, der sich im Sundhäuser See bei Nordhausen befindet. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um ein konstruiertes Fabelwesen - erschaffen von der norddeutschen Firma "Giganten aus Stahl", die Kunst aus Altmetall erstellt.

Am vergangenen Wochenende wurde die Drachendame im Sundhäuser See versenkt, wo sie nun imposant über ihrer Drachenschlucht schwebt.

Nach Angaben von Action Sport Nordhausen ist "Sundi" 2,80 Meter hoch und 3 Meter lang. Ihr Gewicht beträgt 750 Kilogramm. Spektakulär sind auch die glühenden Augen der Drachendame, die mithilfe einer Photovoltaikanlage betrieben werden.