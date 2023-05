Nur wenige Frauen in Führungspositionen bei der Polizei

Bei der Thüringer Polizei ist kaum jeder sechste Führungsdienstposten mit einer Frau besetzt. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des Linken-Abgeordneten Sascha Bilay (44) hervor. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des Linken-Abgeordneten Sascha Bilay (44) hervor, die der DPA vorliegt. Demnach waren von 828 Führungsdienstposten nur 124 mit einer Frau besetzt. Ihr Anteil lag damit bei knapp 15 Prozent.

"Frauen sind in der Thüringer Polizei auch im Jahr 2023 noch immer unterrepräsentiert", sagte der Linke-Innenpolitiker. Dies ist vor allem in Bereichen problematisch, die aus seiner Sicht von besonderer Bedeutung sind. "So ist in den Bildungseinrichtungen nicht mal jede vierte Stelle durch eine Frau besetzt."

Die Zahlen zeigen gewissermaßen eine Pyramide: In den unteren Laufbahngruppen ist der Frauenanteil deutlich höher als in den oberen, die auch besser bezahlt werden. Generell ist nach den Zahlen nicht einmal jeder dritte Polizist in Thüringen weiblich. Von den 5798 Polizeivollzugskräften, die zum Stichtag 1. Februar in Thüringen gab, waren 1572 Frauen. Ihr Anteil liegt also bei rund 28 Prozent.

Im mittleren Dienst ist das Verhältnis noch ähnlich: 1045 Frauen kommen auf 2693 Männer. Dann nimmt der Frauenanteil aber stetig ab.