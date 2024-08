07.08.2024 12:17 Offizielle Übergabe an Thüringer Polizisten: Damit soll ihre Arbeit sicherer werden!

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Thüringens Innenminister Georg Maier (57, SPD) hat am Mittwoch in der Landespolizeiinspektion (LPI) Erfurt die ersten beiden Körperkameras an zwei Einsatzbeamte übergeben. Im Januar 2024 folgte den Angaben nach die Ausschreibung für die neue Technik, die von der Firma Motorola Solutions gewonnen wurde. © Hannes Albert/dpa "Mit diesen Bodycams wird ihre Arbeit zwar nicht leichter, aber sicherer", sagte Maier laut Mitteilung auf der Seite des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales. "Denn im Zweifelsfall haben sie nun die Beweise für strittige Situationen auf der Speicherkarte. Und Bild und Ton sind ein schwer zu widerlegendes Beweismittel", so der SPD-Politiker den Angaben zufolge weiter. Mit der offiziellen Übergabe beginne in der LPI Erfurt die Pilotphase für den Regelbetrieb der Kameras, hieß es. In den kommenden Wochen werde die Technik nach und nach überall im Freistaat eingeführt. Laut Mitteilung werden zunächst 422 Bodycams in einem Kamerapool für die Beamten im Einsatz- und Streifendienst sowie Kontaktbereichsdienst bereitgestellt. Thüringen Ungewöhnlich viele Atemwegsinfekte in Thüringen, aber kaum Corona Die Bodycams würden immer dann aufzeichnen, "wenn Gefahr für Leib oder Leben von Polizeibeamten oder Dritten drohen", hieß es weiter. Zudem dienen sie zur Verfolgung von Straftätern, bei Personen- und Fahrzeugkontrollen sowie immer dann, wenn die Polizei unmittelbaren Zwang ausüben muss. Rund 700.000 Euro Die Bruttomiete für Kameras und umfangreiches Zubehör betrage für zwei Jahre rund 700.000 Euro. Weitere 789 Kameras seien optional vorgesehen, "sodass in Thüringen 1211 Bodycams eingesetzt werden können". Im Januar 2024 folgte den Angaben nach die Ausschreibung für die neue Technik, die von der Firma Motorola Solutions gewonnen wurde.

Titelfoto: Hannes Albert/dpa/Montage