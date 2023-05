Populistische Einstellungen: In diesen Thüringer Regionen sind sie "besonders stark" vertreten

Erfurt - Populismus fällt einer Studie zufolge in den ländlichen Regionen Thüringens eher auf fruchtbaren Boden als in den Städten.

Der Schwerpunkt der diesjährigen Auswertung lag auf der politischen Kultur in Stadt und Land. Danach fühlen sich zwei Drittel der Thüringerinnen und Thüringer in Bezug auf die Bundesebene politisch abgehängt.

Demnach teilten 71 Prozent in sehr ländlichen Gebieten solche Einstellungen. In den städtischen Regionen ist laut Reiser die Zustimmung mit 46 Prozent "immer noch sehr hoch", aber deutlich geringer als auf dem Land.

Populistische Einstellungen seien "besonders stark in den sehr ländlichen Gebieten vorzufinden", sagte die Politologin Marion Reiser am Dienstag bei der Vorstellung des Thüringen Monitors in Erfurt.

In Bezug auf die Landesebene sind es 41 Prozent, wie die Auswertung ergab. Dieses Gefühl sei in ganz Thüringen verbreitet, sagte Reiser. "Wir finden es auch in den Städten, allerdings in niedrigerem Ausmaß."