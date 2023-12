Radfahrer flüchtet vor Polizei: So viel Promille ergab ein Alkoholtest!

Laut Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (Symbolbild) © 123rf/sanne198

Wie die Polizei mitteilte, sollte der 47-Jährige am Samstag in den frühen Morgenstunden einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, weil er mit defektem Rücklicht die Landstraße von Ichtershausen in Richtung Eischleben (beide Amt Wachsenburg) befuhr.

Den Angaben nach missachtete der Fahrradfahrer sämtliche Anhaltesignale. Er habe sein Glück in der Flucht über ein angrenzendes Feld gesucht, hieß es.

Das Glück des Flüchtenden währte allerdings nicht lang. Auf schlammigem Untergrund kam der Radler zu Fall.

Die hinterher eilenden Polizeibeamten konnten den unverletzten Radfahrer nunmehr problemlos stellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Vorwert von 2,50 Promille.