Reichsbürger-Treffen in Thüringen: Polizei zieht Bilanz

Leinefelde/Worbis - Eine Zusammenkunft der sogenannten Reichsbürger-Szene ist in Thüringen laut Polizei ohne größere Vorkommnisse zu Ende gegangen. Etwa die Hälfte der in der Spitze bis zu 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sei bis zum Sonntagnachmittag abgereist, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag auf Anfrage.