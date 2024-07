Reisebus in Erfurt kontrolliert: LKA und Suchhund auf Sprengstoff-Suche

Erfurt - Ein Reisebus ist in Erfurt kontrolliert worden. Mit im Einsatz: Das Thüringer Landeskriminalamt!

Der Bus wurde im Bereich des Hauptbahnhofes kontrolliert. © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR

Die Thüringer Polizei wurde am Donnerstagnachmittag darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein ukrainischer Reisebus durch Thüringen in Richtung Hessen unterwegs ist, wie aus Angaben der Uniformierten hervorging.

Laut Polizei sollte sich im Bus eine Person befinden, die möglicherweise sprengstoffverdächtige Gegenstände bei sich haben könnte. Um 17 Uhr wurde der Reisebus während eines Stopps am Erfurter Hauptbahnhof einer Kontrolle unterzogen.

Die verdächtige Person konnte angetroffen werden, hieß es.

Bei der Durchsuchung des Busses wurden den Angaben zufolge ein Sprengstoffsuchhund und Delaborierungskräfte des Thüringer Landeskriminalamts hinzugezogen. Jedoch habe diese nicht zum Auffinden von Sprengmitteln geführt, hieß es weiter.

Während des Einsatzes wurde der Bereich in der Erfurter Kurt-Schumacher-Straße vollständig abgesperrt.