07.07.2024 17:23 525 Schock-Fund in Thüringen: Leiche in abgebranntem Auto entdeckt

Schlimmer Fund in bei Nordhausen (Thüringen) am Sonntag. Die Feuerwehr fand in einem brennenden Auto eine Leiche.

Nordhausen - Schrecklicher Fund bei Nordhausen (Thüringen)! Am Sonntag brannte ein Dacia auf einem Feldweg. Die Feuerwehr rückte an und fand auf dem Fahrersitz eine tote Person. Nun ermittelt die Polizei. In diesem Auto bei Nordhausen (Thüringen) fand die Feuerwehr eine Leiche. Die Polizei ermittelt nun zur Todesursache. © Silvio Dietzel Das brennende Auto habe auf einem Feldweg in der Nähe von Werther, einem Ortsteil von Nordhausen, gestanden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Bei der Leitstelle seien dazu mehrere Anrufe eingegangen. Nach den Löscharbeiten hätten Feuerwehrleute den verkohlten Leichnam in dem Fahrzeug gefunden. Die Identität sei bislang ungeklärt, dazu sei eine rechtsmedizinische Untersuchung nötig. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. © Silvio Dietzel Das Autowrack wurde sichergestellt. Ermittelt wird laut Polizei in "diverse Richtungen". Zuvor hatte MDR Thüringen berichtet.



Titelfoto: Silvio Dietzel