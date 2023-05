Schon im Mai? Stadt Apolda schaltet Weihnachtsbaum-Anzeige

Apolda - Der Sommer steht noch vor der Tür, der Herbst ebenso. Insgesamt sind es noch über sechs Monate, ehe die Weihnachtszeit mit dem 1. Advent ganz offiziell beginnt. In Apolda (Landkreis Weimarer Land) macht man sich aber schon Gedanken drum.

Die Stadt bevorzugt eine Blautanne oder Fichte. 15 Meter soll der diesjährige Weihnachtsbaum hoch sein. (Symbolbild) © 123RF/mariamur

Wie die Stadt am Montag auf ihrer Website mitteilte, sucht man für die Adventszeit und das traditionelle Lichterfest 2023 "einen schönen Nadelbaum" für den Marktplatz. Bevorzugt wird eine Blautanne oder Fichte. Der Baum soll eine Höhe von mindestens 15 Metern haben.

Wer einen passenden Baum auf seinem Grundstück in Apolda oder den Ortsteilen stehen hat und diesen zur Verfügung stellen würde, kann sich per E-Mail an kultur@apolda.de oder telefonisch unter der Nummer 03644/506310 melden.

Den Angaben nach wird die Feuerwehr Apolda eine Besichtigung vornehmen, ob Fällung und Transport ohne Probleme möglich sind.