26.10.2023 08:20 3.368 Schüler an Gymnasium brutal verprügelt: "Du hast Muslim beleidigt"

An einem Gymnasium in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) hat ein Jugendlicher auf einen anderen Jungen eingeschlagen. Was bislang bekannt ist.

Von Christian Rüdiger

Mühlhausen - An einem Gymnasium in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) hat ein Jugendlicher auf einen anderen Jungen eingeschlagen. Was bislang bekannt ist. Die Polizei hat Kenntnis von dem Gewalt-Video, welches an dem Thüringer Gymnasium aufgenommen wurde. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat Laut übereinstimmenden Medienberichten soll sich die Tat am 18. Oktober im Mühlhäuser Tilesius-Gymnasium abgespielt haben. Die Prügelattacke ist seit dem Thema Vorfall unter den Lehrkräften sowie Schülern. Nun zieht die Auseinandersetzung immer größere Kreise, denn im Internet ist ein Video der Tat aufgetaucht. In dem 44-sekündigen Clip ist zu sehen, wie ein Schüler im Flur des Schulgebäudes brutal auf ein anderen Jungen losgeht. Das Video zeigt, wie der Angreifer seinem Gegenüber mehrfach ins Gesicht schlägt. Darüber hinaus schreit er mehrfach in Richtung seines Opfers "Du hast Muslim beleidigt" und bezeichnet ihn obendrein als "Hurensohn". Thüringen Schüler geben entscheidenden Hinweis: 59-Jähriger nach "Zwischenfällen" im Fokus der Polizei Den Angaben nach soll es sich bei Täter, Opfer sowie dem Filmer um Minderjährige handeln. Das Video kursiert unter anderem bei Facebook und Instagram. Wie die "Thüringer Allgemeine" berichtet, habe der angegriffene Schüler den Vorfall anschließend im Sekretariat gemeldet. Daraufhin seien Eltern und Polizei informiert worden. Der Polizei Nordhausen ist der Vorfall sowie das Video bekannt. Eine Anzeige zu dieser Tat liegt den Beamten des Inspektionsdienstes Unstrut-Hainich vor. Stand jetzt werde von einem Körperverletzungsdelikt ausgegangen. Die Ermittlungen laufen. Laut Polizei seien die Personalien des Opfers, des Täters, des Filmers sowie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, bekannt.

Titelfoto: Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat