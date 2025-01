Schweinekopf-Vorfall in Apolda: Kripo hat Spurensicherung übernommen, MP Voigt reagiert mit Entsetzen

Es stehe für die Bewahrung der jüdischen Geschichte in der Stadt, die Auseinandersetzung mit der Verfolgung während des Nationalsozialismus und den Einsatz für ein friedliches Miteinander. Das Ablegen eines Schweinekopfes an dieser Stelle wird als Volksverhetzung gemäß Paragraf 130 Strafgesetzbuch verfolgt.

Derzeit noch unbekannte Täter haben laut Polizeiangaben von Samstag in der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Samstag, 11.40 Uhr, vor dem Prager-Haus in Apolda einen Schweinekopf abgelegt.

"Wir verurteilen die Schändung des Prager-Hauses in Apolda auf das Schärfste. Es darf keinen Raum für Antisemitismus geben – weder in Apolda noch anderswo in Thüringen oder in Deutschland", erklärten Ministerpräsident Voigt und Innenminister Maier laut Mitteilung.