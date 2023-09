Sirenenalarm, Warn-Apps und Lautsprecherfahrzeuge: Thüringen probt am Donnerstag den Ernstfall

Erfurt - Am Donnerstag (14. September) findet der bundesweite Warntag statt. Auch in Thüringen heulen dann dutzende Sirenen. Doch nicht nur das!

Thüringen setzt den Angaben nach auch auf seine rund 2400 Sirenen. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Neben seinen rund 2400 Sirenen im Land setzt Thüringen wie andere Bundesländer auf einen "Warnmittelmix“, heißt es in einer Mitteilung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales.

Den Angaben nach zählen dazu Warn-Apps wie "NINA" oder "Katwarn", "Cell Broadcast", Lautsprecherfahrzeuge, Stadtinformationstafeln sowie Rundfunk und Fernsehen.

Allein in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt werden nach Angaben der Stadt am Warntag um 11 Uhr, sieben fest installierte Sirenen den Ton "Warnung der Bevölkerung" in den Ortsteilen Kerspleben, Töttleben, Rohda, Niedernissa, Linderbach, Azmannsdorf und Urbich senden.

Des Weiteren werden zwei mobile Sirenen im Stadtgebiet (Bereich Ringelberg und Bereich Steigerwaldstadion) den Warnton und die Entwarnung aussenden.