Unwetter-Alarm: Festival-Gelände in Thüringen geräumt!

Saalburg-Ebersdorf - Derzeit herrscht in Thüringen extreme Unwetter- und Gewitter-Gefahr . Die Veranstalter des "SonneMondSterne"-Festivals zogen daher die Reißleine. Das Open-Air-Event wurde gestoppt, Besucher mussten das Gelände verlassen.

Ungewöhnliche Stille auf dem "SonneMondSterne"-Festival in Thüringen: Wegen einer Unwetterwarnung musste das gesamte Gelände geräumt werden. © Björn Walther

Das "SonneMondSterne"-Festival (kurz SMS), das an diesem Wochenende in Saalburg-Ebersdorf stattfindet, musste am Samstagnachmittag unterbrochen werden.

Wie die Veranstalter auf Facebook mitteilten, musste das gesamte Festivalgelände schnellstmöglich verlassen werden. "Bringt euch in Sicherheit, euer Auto ist der sicherste Platz - danach wird weitergefeiert", heißt es.

Wie lange das Festivalgelände gesperrt ist, ist derzeit unklar.

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Nachmittag bereits vor schweren Gewittern - unter anderem für den Saale-Orla-Kreis, in dem auch das "SonneMondSterne"-Festival stattfindet.

Am heutigen Samstagabend werden Acts wie die "Ostblockschlampen", "K.I.Z" und DJ "Alle Farben" erwartet. Ob sich ihr Auftritt wegen des Unwetters verschiebt, ist derzeit nicht bekannt.

Das SMS-Festival ist eines der größten Electro-Open-Air-Festivals in Europa. Die Veranstaltung findet jährlich am zweiten Augustwochenende an der Bleilochtalsperre statt. Im vergangenen Jahr begeisterte das SMS-Festival etwa 40.000 Besucher.