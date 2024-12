Spaziergängerin findet verlassenes Auto im Graben, doch eine Sache fehlt

Bad Frankenhausen - Die Feuerwehr hat am Sonntag in Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) ein Fahrzeug aus dem Flutgraben gezogen.

Betriebsstoffe waren nicht ausgelaufen. © Feuerwehr Bad Frankenhausen

Bekannt wurde die ungewöhnliche Lage des Wagens am Sonntagmorgen. Eine vorbeikommende Spaziergängerin hatte das Auto an der Adresse "Am Tischplatt" entdeckt, wie TAG24 im Gespräch mit der Polizei erfuhr.

Die Fahrertür war den Angaben zufolge geöffnet, ebenso stand das Fenster auf der Fahrerseite unten, auf der Beifahrerseite war das Fenster leicht geöffnet.

Die Feuerwehr zog das Auto übereinstimmenden Berichten zufolge mit einem Fahrzeug aus dem Flutgraben. Betriebsstoffe waren nicht ausgelaufen, wie die Polizei gegenüber TAG24 erklärte.

Demnach wurde allerdings bemerkt, dass die Batterie entwendet worden war.