Statiker checkt Wohnhaus, dann folgt der Schock: Mieter müssen sofort raus!

Ichtershausen - In Ichtershausen ( Thüringen ) wurde am Mittwochabend ein Mehrfamilienhaus geräumt. Die Mieter mussten das Gebäude verlassen.

Das einsturzgefährdete Wohnhaus wurde geräumt. Nun werden die persönlichen Gegenstände und Möbel der Mieter aus dem Gebäude geholt. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Am gestrigen Mittwoch hatte ein Statiker und ein Architekt das in den 1930er-Jahren gebaute Haus in der Rudolf-Breitscheid-Straße untersucht, wie die Ichtershäuser Wohnungsbaugesellschaft (WBG) erklärte.

Bei der Untersuchung wurde jedoch festgestellt, dass unter anderem die Stahlträger in der Kellerdecke so korrodiert sind und das Mietshaus dadurch einstürzen kann. Die Mieter mussten noch am selben Tag aus ihren Wohnungen.

Betroffen seien laut "Thüringer Allgemeine" zwei Ehepaare und zwei alleinstehende Frauen. Ein Ehepaar sei den Angaben nach derzeit im Urlaub und somit nicht im Haus gewesen. Die restlichen Mieter wurden vorerst in Ersatzwohnungen untergebracht.

Die Wohnungsbaugesellschaft steht mit den Betroffenen in Kontakt. In den kommenden Tagen soll darüber gesprochen werden, wo die Personen zukünftig wohnen könnten.