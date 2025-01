Streifenwagen der Polizei in Brand gesetzt: So verlief Silvester in Thüringen

In Weimar setzten Unbekannte auf dem Goetheplatz einen Funkstreifenwagen der Polizei in Brand. © Johannes Krey - JKFTV.de Foto- und Videojournalist | Drohnenoperator

Dennoch hätten viele Menschen in ihrer Feierlaune Alkohol mitunter reichlich zugesprochen, was in

einigen Fällen zu unsachgemäßem Gebrauch von Pyrotechnik, zahlreichen körperlichen Auseinandersetzungen und mitunter auch Bränden geführt habe, teilte die Landespolizeidirektion in Erfurt mit.

Einige Menschen verletzten sich beim Böllern. So kam in Unterwellenborn (Saalfeld-Rudolstadt) ein 28-Jähriger, in dessen direkter Nähe ein Feuerwerkskörper hochgegangen war, mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus.

In Weimar setzten Unbekannte auf dem Goetheplatz einen Funkstreifenwagen der Polizei in Brand. Dabei handelte es sich um einen Mercedes Benz Vito, wie die Polizei TAG24 mitteilte.

Einer ersten Bilanz zufolge registrierte die Landespolizeidirektion 82 Körperverletzungsdelikte und 50 Verstöße bei dem Gebrauch mit Pyrotechnik.