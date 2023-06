19.06.2023 12:56 Stromausfall legt Teile Jenas lahm: 1000 Haushalte und Firmen betroffen

In rund 1000 Haushalten und Firmen in Jena ist am Montag der Strom ausgefallen.

Von Christian Rüdiger

Jena - In rund 1000 Haushalten und Firmen in Jena ist am Montag der Strom ausgefallen. Nach dem Stromausfall wurde umgehend mit der Reparatur begonnen. (Symbolfoto) © 123rf/mariok Wie die Stadtwerke Jena erklärten, waren das Gewerbegebiet Jena-Göschwitz, die Rudolstädter Straße, ein Bereich zwischen dem Jembo-Park sowie das Wohngebiet Jena-Winzerla betroffen. Ursache für den Ausfall seien vermutlich zwei Kabeldefekte. Gegen 6.15 Uhr hatten den Angaben nach zwei Schutzschalter im Umspannwerk Göschwitz und an einer Schaltstation in Winzerla ausgelöst und den Stromausfall verursacht. Die Stadtwerke Jena Netze arbeiteten anschließend mit Hochdruck, um die Störung zu beseitigen. Zunächst konzentrierten sich die Arbeiten auf das Gebiet Göschwitz. Inzwischen sind alle Kunden in Jena wieder mit Strom versorgt.

