Teilnehmer aus der ganzen Republik: Weimar erstmals Gastgeber für dieses Forum!

Weimar - Premiere in Weimar: Ende August ist die Kulturstadt erstmals Gastgeber für das Deutsche Städteforum. Mehr als 100 Teilnehmer aus der ganzen Republik werden erwartet. Doch das ist nicht die einzige Premiere!

In die Weimarhalle wird zum Deutschen Städteforum (27. August) eingeladen. Tags darauf schließt sich die an das Städteforum gekoppelte Konferenz Tourismus beim Deutschen Städtetag in der Weimarhalle an. © Christopher Schmid, weimar GmbH

Wie aus einer gemeinsamen Mitteilung der Thüringer Tourismus GmbH und der Weimar GmbH hervorgeht, ist Weimar am 27. August (Dienstag) erstmals Gastgeber für das Deutsche Städteforum.

Der Deutsche Tourismusverband (DTV) lädt gemeinsam mit der weimar GmbH zu der eintägigen Fachtagung der Verantwortlichen aus städtischen Tourismusorganisationen in die Weimarhalle ein.

Erstmals an das Städteforum sei auch die Konferenz Tourismus beim Deutschen Städtetag gekoppelt, die sich am nächsten Tag in der Weimarhalle anschließe, heißt es.

Zum Städteforum werden den Angaben nach mehr als 100 Teilnehmer aus der ganzen Bundesrepublik erwartet. Zur internen Konferenz Tourismus des DTV am 28. August werden es rund 45 Personen sein, heißt es weiter.

Im Fokus der Tagung stehen laut Mitteilung die Themen "Künstliche Intelligenz" und "Weltoffenheit, Gastfreundschaft und Tourismus".