Termin für Landtagswahl in Thüringen formell bestätigt

Erfurt - Die Landesregierung hat am Dienstag die Thüringer Wahltermine für 2024 formell bestätigt.

Im Thüringer Wahljahr 2024 mit Spannung erwartet wird vor allem die Landtagswahl. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

"Demnach werden am 26. Mai landesweit die allgemeinen Kommunalwahlen und am 1. September die Landtagswahl durchgeführt", hieß es in einem Bericht aus der Kabinettssitzung.

"Beide Termine sind ja schon länger im Gespräch. Nun hat das Kabinett sie formell bestätigt. Für alle Wählerinnen und Wähler herrscht jetzt absolute Klarheit, wann sie an die Wahlurnen gebeten werden", sagte Thüringens Innenminister Georg Maier (56, SPD) laut Bericht.

Für den Kommunalwahltermin am 26. Mai hatten sich den Angaben nach die kommunalen Spitzenverbände ausgesprochen. An dem Tag sollen die Gemeinderats- und Kreistagsmitglieder und zugleich die Ortsteil- und Ortschaftsbürgermeister gewählt werden.

In einem Rundschreiben habe das Innenministerium den Kommunalbehörden empfohlen, der Festlegung der Landesregierung zu folgen, hieß es unter anderem.