Thüringen: Mann greift Polizisten an, doch das ist längst nicht alles!

Nordhausen - Ein Mann hat in Nordhausen Fahrzeuge und Polizisten angegriffen. Er wurde in eine Spezialklinik gebracht.

Die Nordhäuser Polizei sucht nach Zeugen, die Aussagen zu den Tathandlungen machen können. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe ein lediglich in Unterwäsche bekleideter Mann am Dienstag gegen 20.20 Uhr mehrfach die Fahrbahn in der Halleschen Straße betreten und Fahrzeuge angegriffen.

Den Angaben zufolge führte er hierzu einen Hammer mit sich und versuchte in Richtung vorbeifahrender Fahrzeuge zu schlagen.

Als Polizeibeamte eingetroffen seien, habe der Mann auch diese angegriffen. Er sei fixiert und an Rettungskräfte übergeben worden, hieß es. Jedoch wehrte sich der Mann währenddessen körperlich und entkleidete sein Genital. Da sich die Person laut Polizei in einem "psychosomatischen" Ausnahmezustand befand, wurde sie in eine Spezialklinik zugeführt.

Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gesucht werden Geschädigte und/oder Autofahrer, die von dem Mann auf der Halleschen Straße angegriffen wurden.