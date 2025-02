Letzte Frostnacht: Drastischer Wetterumschwung in Thüringen

Nach mehreren Frostnächten wird es nun deutlich milder in Thüringen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

In der Nacht zu Donnerstag ist nochmals Bibbern angesagt. Anschließend werden deutlich höhere Temperaturen erwartet.

Bereits am Freitag prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) mancherorts bis zu 14 Grad.

Am Mittwochmorgen war es in Thüringen stellenweise noch bitterkalt. In Gotha beispielsweise zeigte das Thermometer minus 13,3 Grad an.

Allgemein wurden in den vergangenen Nächten im Freistaat haufenweise Temperaturen im zweistelligen Minusbereich gemessen. Unter anderem gab es zuletzt in Bischofferode im Eichsfeld eine Eisnacht mit minus 15,3 Grad.