Temperatur-Unterschied von bis zu 30 Grad! Radikaler Wetterumschwung in Thüringen

Nach sehr viel Kälte wird es bald deutlich milder in Thüringen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, wurde der frostigste Wert am frühen Dienstagmorgen im Weimarer Land gemessen. In Bad Berka zeigte die Messstation knackige minus 14,4 Grad an! Einen Tag zuvor wurde in Schleiz mit minus 13,9 Grad der tiefste Wert gemessen.

In den kommenden beiden Nächten wird es laut den Meteorologen noch frostig bleiben, die strenge Kälte soll jedoch nach und nach abnehmen.

Darüber hinaus wird sich der Frühling sehr bald das erste Mal so richtig ankündigen. Ein Tiefdruckgebiet dränge das derzeitige Hochdruckgebiet ab. Damit setze sich mildere Luft durch, erklärte der Deutsche Wetterdienst.

In der Nacht zu Mittwoch müssen die Thüringer noch mal mit ordentlich Kälte und Tiefsttemperaturen von bis zu minus zwölf Grad rechnen.

Ab der Nacht zu Donnerstag sei dann nur noch vereinzelt mit Werten von unter minus 10 Grad zu rechnen. Tagsüber gibt es dann einen radikalen Wetterumschwung. Ab Wochenmitte werden Plusgrade vorhergesagt. Im Laufe des Wochenendes sollen die Temperaturen sogar bis auf 15 Grad klettern.