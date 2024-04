Schnee-Comeback in Thüringen! Meteorologen warnen vor glatten Straßen

Erfurt - Der Winter kehrt in Thüringen zurück.

Der Winter wird trotz Rückkehr nur ein kurzes Comeback feiern. (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa

Selbst in den tiefen Lagen kann an diesem Wochenende Schnee fallen. Winterlich kalt wird es auch. Grund für den Kälteeinbruch ist laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein Tief, das über Polen zwar abzieht, dabei aber sehr kühle Meeresluft in den Freistaat schaufelt.

Eine vorübergehende Schneedecke sowie Glätte sind am heutigen Samstag im oberen Bergland von Thüringen durchaus realistisch.

In der Nacht zum Sonntag und bis Sonntagvormittag kann es laut DWD bis in tiefen Lagen Glätte durch Schneematsch geben. Hierbei können von einem bis zu fünf Zentimeter Neuschnee fallen. Im Thüringer Wald prognostizieren Meteorologen bis zu zehn Zentimeter und in den Hochlagen bis zu 15 Zentimetern.