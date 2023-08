Sommer-Comeback in Thüringen! Temperaturen bis 30 Grad angesagt

Erfurt - In Thüringen zeigt sich wieder die Sonne! Mit Schauern und Gewittern muss dennoch gerechnet werden.

Am Sonntag sieht es nach DWD-Angaben dann wieder "recht gut aus". Der Wochenausklang wird demnach heiter bis wolkig. In den höheren Lagen ist ab Mittag mit lokalen Schauern und Gewittern zu rechnen. Geprägt wird der Tag dennoch von einem "sommerlichen Temperaturniveau" mit 27 bis 29 Grad. Im Bergland wie gewohnt etwas niedriger bei 21 bis 26 Grad.

Gegen klingen die Niederschläge von Westen her ab. Die Höchstwerte betragen 27 bis 29 Grad, im Bergland bei 20 bis 26 Grad. In der Nacht zum Sonntag lässt es sich dann wieder gemütlich schlafen, denn die Temperaturen sinken auf 17 bis 13 Grad.

Im Tagesverlauf ist es dann wolkig bis stark bewölkt. Laut DWD zeigt sich die Sonne vor allem im Osten des Landes. Aus Richtung Westen ziehen Schauer herein, die gegen Nachmittag örtlich teils kräftige Gewitter mit Starkregen nach sich ziehen.

In der Nacht zum Samstag ziehen dann Wolken auf. Es kühlt sich auf 17 bis 13 Grad ab.

Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erklärte, steht am Freitag ein "super Sommertag" bevor. Die Menschen im Freistaat können sich also auf viel Sonnenschein und Höchsttemperaturen zwischen 27 und 30 Grad einstellen.

Nach einer gefühlten Ewigkeit gibt es in Thüringen wieder ein Wochenende, was ein wenig an den Sommer erinnert.