Wintereinbruch sorgt für Chaos in Thüringen: Polizei im Dauereinsatz auf der A73

Schleifreisen - Winterliche Straßenverhältnisse haben am Donnerstag zu mehreren Unfällen auf Thüringens Autobahnen geführt.

In Thüringen kehrte am Donnerstag der Winter: Mehrere Unfälle waren die Folge. (Symbolfoto) © Marius Bulling/dpa

Allein im Bereich der A73 musste die Autobahnpolizei wegen des plötzlichen Wintereinbruchs ganze neunmal ausrücken.

Insgesamt seien zwei Menschen verletzt worden. Außerdem entstand ein Gesamtschaden von über 100.000 Euro.

Die Polizei war laut eigenen Angaben an diesem Tag, in diesem Bereich, im Dauereinsatz. Wegen der zahlreichen Unfälle mahnen die Beamten zur Achtsamkeit. Autofahrer sollten ihre Fahrweise unbedingt an die jeweiligen Witterungsbedingungen anpassen.