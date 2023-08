Sommer-Sonne-Intermezzo bereits vorbei! Wetterdienst warnt vor Unwettern

Erfurt - Viel Sonne und reichlich blauer Himmel - so präsentierte sich das Wetter zuletzt in Thüringen nach gefühlt wochenlangem Grau in Grau mit täglichem Guss von oben. Doch so schön das Sommer-Sonne-Intermezzo war, so schnell ist das Ganze auch schon wieder vorbei. In den kommenden Tagen soll es immer wieder zu Schauern und Gewittern kommen.