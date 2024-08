Thüringen-Wetter: So soll der Wochenstart werden!

In Thüringen geht es am Montag wechselnd bewölkt, aber trocken zu, wie am Morgen auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes hervorging.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Keine Hitze, kein Regen - so lässt sich das Wetter am Montag in Thüringen grob zusammenfassen.

In Thüringen soll es am Montag wechselnd bewölkt, aber trocken zugehen. (Symbolbild) © Carsten Jentzsch In Thüringen geht es am Montag wechselnd bewölkt, aber trocken zu, wie am Morgen aus der Thüringen-Vorhersage auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorging. Die Höchstwerte laut DWD: 21 bis 24, im Bergland 17 bis 21 Grad. Zudem wiesen die Experten auf nur wenige Wolken in der Nacht zum Dienstag hin. Es soll niederschlagsfrei bleiben. Tiefstwerte: 15 bis 12 Grad. Für Dienstag wurden "Sonne und Wolken im Mix" vorhergesagt. Auch am zweiten Tag der Woche soll es trocken bleiben. Die maximalen Temperaturen laut DWD: 26 bis 28, im Bergland 22 bis 26 Grad.