Schwere Gewitter und sogar Unwetter drohen in Thüringen

Erfurt - In Thüringen kann es in dieser Woche richtig ungemütlich werden.

Alles in Kürze

Am Donnerstag wird es mit Höchstwerten von bis zu 21 Grad nur unwesentlich wärmer - allerdings sollen es laut Wetterdienst auch hier Gewitter geben.

Am Dienstag sagen die Meteorologen dann sogar teils schwere Gewitter mit Unwetterpotenzial voraus. Die Höchsttemperaturen sollen morgen bei 22 bis 24 Grad liegen.

Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt es bereits am Montagabend vereinzelt Gewitter mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und Windböen um die 60 km/h.

Am Wochenende könnten die Temperaturen dann wieder die 30-Grad-Marke knacken, teilte der DWD mit. Dennoch bleibe das Wetter weiter unbeständig und die Menschen in Thüringen müssten sich auf viel Regen einstellen, so die Meteorologen.